"ДО ПРИХОДА БЕЛОУСОВА НИ ОДНОГО ГЕНЕРАЛА НЕ ПОСАДИЛИ, ВСЕМ В ГЛАЗА ВРАЛИ": ПОПЛАВСКАЯ ВСЛЕД ЗА ВОЕНКОРОМ СЛАДКОВЫМ НЕ ПОБОЯЛАСЬ СКАЗАТЬ ПРАВДУ Яна Поплавская вслед за военкором Александром Сладковым не побоялась сказать правду о ситуации в Минобороны России: "До прихода Белоусова ни одного генерала не посадили, всем в глаза врали".