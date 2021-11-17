Красота – дар или наказание

«Все говорят кругом – с лица воды не пить, но, ох, как хочется и мне красивой быть!» Помните, как душевно пела эту песню Ольга Воронец? Сколько же мудрости в словах – «с лица воды не пить»… Но, разве эта пословица многих успокоила? Будем, как говорит мой латышский коллега, реалистами! Красивая женщина… Ой, как же хочется быть красивой! Чтобы мужчины «сворачивали» головы, были галантными, добивались одного только благосклонного взгляда часами, стоя под окнами! Помните, как у барона Мюнхгаузена – «Ради любви и красоты свергали королей, шли на плаху!» Да, ради любви к женщине и ее красоте.