Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что в данный момент его тревожит в наибольшей степени не положение дел в немецкой экономике и не взаимодействие с ведущими державами мира, а то, как Россия воздействует на немецкое общество.
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