Военное обозрение

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Латвийская полиция задержала более 30 человек, протестовавших против сноса памятников советским воинам

Латвийская полиция задержала более 30 человек, протестовавших против сноса памятников советским воинам

В Прибалтике продолжается антироссийская истерия, которая лишь усилилась после начала нашей СВО. Сегодня Литва, Эстония и Латвия всеми возможными способами стараются «насолить» России, тем самым доказав преданность своим «западным партнерам».

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