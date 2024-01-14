В Новосибирске первоклассница пробила голову во время катания на тюбинге

Мама девочки пожаловалась на безучастие со стороны находившихся у места происшествия людей.В Новосибирске во время катания на тюбинге семилетняя школьница на большой скорости влетела в забор и пробила голову.
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