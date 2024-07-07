Байден должен уйти. В США опубликовали «пятиэтапный план спасения Америки»

Newsweek в разделе «Мнения» публикует крик души видного сторонника Демпартии США и бывшего сотрудника американского Конгресса Мэтта Робинсона под симптоматичным названием: «Пятиэтапный план замены Байдена, победы и спасения Америки».
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