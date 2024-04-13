Актриса Аманда Байнс, справившись с психическими проблемами, решила устроиться в салон красоты

Актриса Аманда Байнс после лечения сменила профессию и стала мастером маникюра Прошлый год для актрисы выдался непростым, однако в этом году ее может ждать новая работа, так как она научилась делать маникюр.
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