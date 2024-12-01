На какой машине ездил легендарный футболист СССР. О ней мечтали многие, а ему досталась бесплатно!

Акимов заслужил!Спартаковец Анатолий Акимов — один из величайших вратарей СССР XX века. Многие поклонники футбола его незаслуженно подзабыли, хотя именно он был одним из тех, кто заложил основы советской вратарской школы — недаром даже за рубежом его называли вратарем будущего, предрекали славу мирового уровня, а еще дали прозвище — «человек-угорь», за гибкость и фантастическую реакцию.