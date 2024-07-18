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Военное обозрение

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Ментальная безопасность в современной войне. Конструированное мировоззрение

Ментальная безопасность в современной войне. Конструированное мировоззрение

Ментальная безопасность невозможна без понимания мировоззрения противостоящей стороны. Знание мировоззренческих основ современных политических течений позволяет ориентироваться в их целях в самых разных сферах: военной, социальной, здравоохранении, образовании и т.

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