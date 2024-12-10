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Газета Коммуна

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Диетический продукт и корм для животных: чем полезен амарант и где его применяют

Диетический продукт и корм для животных: чем полезен амарант и где его применяют

Первый в России завод по переработке амаранта открылся в ноябре в Воронежской области. Планируется, что через несколько лет, после выхода предприятия на полную мощность, общий объём переработки зерна амаранта составит 180 тыс.

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