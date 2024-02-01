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Дипломат Гаврилов: у РФ есть средства для перехвата GLSDB

Дипломат Гаврилов: у РФ есть средства для перехвата GLSDB

Глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть средства для перехвата снарядов GLSDB.

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