Адаптация зрителей к новым правилам посещения культурных площадок проходит успешно

Как сообщил генеральный директор Московского международного дома музыки Сергей Тимощук РИА Новости, зрители успешно адаптировались к новым правилам покупки билетов и посещения культурных учреждений, что подтверждается ростом числа посетителей и увеличением выручки.
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