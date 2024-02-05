В России попросили изъять из продажи корма для животных Farminа и Hill's

C просьбой изъять из розничной и онлайн-продажи корма для животных Farminа и Hill’s, в которых обнаружен мышьяк, обратился в Генпрокуратуру РФ и Россельхознадзор глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов.
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