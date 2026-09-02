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Царьград

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Московская неделя кино привлекла 720 тыс. посетителей в августе

Московская неделя кино привлекла 720 тыс. посетителей в августе

С 24 по 30 августа третья Московская международная неделя кино собрала 720 тыс. зрителей, представила более 210 мероприятий и объединила 200 специалистов из 26 стран.

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