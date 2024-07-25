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Началось: в Йеллоустоуне произошел гидротермальный взрыв

Началось: в Йеллоустоуне произошел гидротермальный взрыв

В Йеллоустонском национальном парке произошел гидротермальный взрыв. Подобное явление может быть свидетельством начала пробуждения супервулкана, который способен своим извержением переписать всю мировую историю.

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