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Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что дети из Шебекино не будут сдавать выпускные экзамены

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что дети из Шебекино не будут сдавать выпускные экзамены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дети из Шебекинского городского округа не будут сдавать выпускные экзамены.

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