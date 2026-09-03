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Журнал «Профиль»

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Малосольные огурцы с яблоками: узнав этот простой и вкусный рецепт, больше не солю по классике

Малосольные огурцы с яблоками: узнав этот простой и вкусный рецепт, больше не солю по классике

Один раз я решила поэкспериментировать и при засолке огурцов положила к ним яблоки. С тех пор все домашние игнорируют обычные малосольные огурчики.

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