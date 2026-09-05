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Авторадио

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«Вечерняя Москва» выпустила спецномер ко Дню города

«Вечерняя Москва» выпустила спецномер ко Дню города

Ко Дню города «Вечерняя Москва» выпустила специальный номер «Москва 879». Издание подготовлено при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы, чтобы собрать в одном месте всё самое важное, что произошло в столице за год.

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