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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Пермь, где погиб человек

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Пермь, где погиб человек

Вооруженные силы Украины могли атаковать дронами Пермь 7 сентября с территории северных областей Украины.

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