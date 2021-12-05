Военный эксперт допустил, что США поддержат военную провокацию на Украине

Военная провокация на Украине может быть поддержана США — это станет логичным продолжением наращивания внешнего давления на Россию, считает военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, 4 декабря передает ИА Красная Весна.
Военная провокация на Украине может быть поддержана США — это станет логичным продолжением наращивания внешнего давления на Россию, считает военный эксперт, редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, 4 декабря передает ИА Красная Весна.
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