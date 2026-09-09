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Стив Керр: «Уилл Ричард провел отличный сезон, но в последних 20 матчах выглядел как новичок»

Разыгрывающий « Голден Стэйт » Уилл Ричард не получил игрового времени в матчах плей-ин против «Клипперс» и «Финикса», несмотря на удачный дебютный сезон в НБА .

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