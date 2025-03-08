Пародия на «Орешник» и не иначе, что известно про первый наземный гиперзвук США «Тёмный орёл» Юлия СоколоваИсследовательская служба Конгресса США (CRS) опубликовала в феврале отчёт, подтверждающий, что американские военные готовятся к развёртыванию первой батареи наземного гиперзвукового комплекса LRHW «Тёмный орёл».
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