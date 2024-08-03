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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Свирин: «Умные люди учатся на чужих ошибках, но к сегодняшним функционерам в мировом спорте это отнести нельзя»

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) прокомментировал неудачные результаты бывших российских гребцов Анны Пракатень и Николая Пименова на Играх.

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