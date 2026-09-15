Финальный этап Открытого чемпионата РДС выиграл 16-летний пилот

Российская Дрифт СерияВ субботу, 12 сентября, прошли квалификационные заезды. Победителем стал пилот из Омска Станислав Антропов (команда Tamashi Racing), набравший 88,5 баллов из 100 возможных.
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