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Финальный этап Открытого чемпионата РДС выиграл 16-летний пилот

Финальный этап Открытого чемпионата РДС выиграл 16-летний пилот

Российская Дрифт СерияВ субботу, 12 сентября, прошли квалификационные заезды. Победителем стал пилот из Омска Станислав Антропов (команда Tamashi Racing), набравший 88,5 баллов из 100 возможных.

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