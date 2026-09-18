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"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев

"Спасаться придётся самим": суровая правда, которую власти скрывают от украинцев

Чем ближе зима, тем больше украинские СМИ пишут о подготовке к грядущему отопительному сезону. Уже через месяц-два эта проблема неизбежно станет главной в информационном пространстве .

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