Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Где коллаген эффективнее: в косметике, в еде или в виде пищевой добавки?

Где коллаген эффективнее: в косметике, в еде или в виде пищевой добавки?

Коллаген как один из структурных белков в организме — то самое вещество, которое отвечает за красивую и упругую кожу, и с этим вряд ли кто-то решится поспорить.

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