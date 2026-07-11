Где коллаген эффективнее: в косметике, в еде или в виде пищевой добавки?

Коллаген как один из структурных белков в организме — то самое вещество, которое отвечает за красивую и упругую кожу, и с этим вряд ли кто-то решится поспорить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одолжила подруге свое лучшее платье для слепого свидания, а она прибежала домой вся в слезах… и с обручальным кольцом в кармане.
- «Я тут переехала» — Виктория спокойно отпила кофе, поставив Марину перед фактом и завалив её прихожую вещами
- «Я ферменты заранее выпил, двойную дозу» — сказал Алексей, не подозревая, что Катя помнит нетронутую пачку таблеток на кухне
Свежие комментарии