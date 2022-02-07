Госдепартамент США планирует защищать «борцов с коррупцией» в Молдавии и на Украине

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США намерено выделить $900 тыс. на проекты по повышению безопасности, надёжности и анонимности инструментов коммуникации для активистов по борьбе с коррупцией в Молдавии и на Украине.
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США намерено выделить $900 тыс. на проекты по повышению безопасности, надёжности и анонимности инструментов коммуникации для активистов по борьбе с коррупцией в Молдавии и на Украине.
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