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Госдепартамент США планирует защищать «борцов с коррупцией» в Молдавии и на Украине

Госдепартамент США планирует защищать «борцов с коррупцией» в Молдавии и на Украине

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США намерено выделить $900 тыс. на проекты по повышению безопасности, надёжности и анонимности инструментов коммуникации для активистов по борьбе с коррупцией в Молдавии и на Украине.

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