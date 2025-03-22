Экономист Кузьмин: у Запада мизерные шансы отобрать активы России

Кавашкин Борис/ТАСС Шансы Запада присвоить себе российские золотовалютные резервы совершенно мизерные, заявил руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
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