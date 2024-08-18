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Новости Брянска

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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Черный столб дыма поднялся над Советским районом Брянска

Черный столб дыма поднялся над Советским районом Брянска

Сегодня утром, 18 августа, горожане заметили черный столб дыма, который поднялся над Советским районом БрянскаСегодня утром, 18 августа, горожане заметили черный столб дыма, который поднялся над Советским районом Брянска.

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