Черный столб дыма поднялся над Советским районом Брянска

Сегодня утром, 18 августа, горожане заметили черный столб дыма, который поднялся над Советским районом БрянскаСегодня утром, 18 августа, горожане заметили черный столб дыма, который поднялся над Советским районом Брянска.
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