Марина Ершова в своем блоге поделилась удивительным наблюдением: приехав в США, она внезапно ощутила себя красивой.
«Ощутила себя богиней» – почему россиянка стала счастлива, переехав в США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Семенов
Ну, короче как у свиней, главное пузо набить.
Ответить
23 час.
Александр Симаков
Жирная и страшная баба из России, уехав в США, на фоне американок стала ощущать себя красивой и чувствовать себя уверенно. 😂 А чё, мыться не надо, следить за собой не надо, одежду можно с помойки носить. И при этом удивительног, что с такими бабами никто не флиртует?! И что характерно, для некоторых девушек в американсколм образе жизни есть что-то притягательное. Для свиньи свинарник с корытом помоев и лужей грязи всегда притягателен. Каждому своё...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии