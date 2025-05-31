«Ощутила себя богиней» – почему россиянка стала счастлива, переехав в США.

Александр Симаков

Жирная и страшная баба из России, уехав в США, на фоне американок стала ощущать себя красивой и чувствовать себя уверенно. 😂 А чё, мыться не надо, следить за собой не надо, одежду можно с помойки носить. И при этом удивительног, что с такими бабами никто не флиртует?! И что характерно, для некоторых девушек в американсколм образе жизни есть что-то притягательное. Для свиньи свинарник с корытом помоев и лужей грязи всегда притягателен. Каждому своё...