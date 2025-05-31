Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Ощутила себя богиней» – почему россиянка стала счастлива, переехав в США.

«Ощутила себя богиней» – почему россиянка стала счастлива, переехав в США.

Марина Ершова в своем блоге поделилась удивительным наблюдением: приехав в США, она внезапно ощутила себя красивой.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Ну, короче как у свиней, главное пузо набить.
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23 час.
Александр Симаков
Жирная и страшная баба из России, уехав в США, на фоне американок стала ощущать себя красивой и чувствовать себя уверенно. 😂 А чё, мыться не надо, следить за собой не надо, одежду можно с помойки носить.  И при этом удивительног, что с такими бабами никто не флиртует?!  И что характерно, для некоторых девушек в американсколм образе жизни есть что-то притягательное.  Для свиньи свинарник с корытом помоев и лужей грязи всегда притягателен. Каждому своё...
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8 час.
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