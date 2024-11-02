Депутат Ткачев призвал уравнять в льготах военных корреспондентов и ветеранов боевых действий

Законопроект уже разработан и направлен на заключение в правительство РФ Законопроект, который позволит журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство России, сообщил РИА Новости один из его авторов, первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди»).
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