Депутат Ткачев призвал уравнять в льготах военных корреспондентов и ветеранов боевых действий

Законопроект уже разработан и направлен на заключение в правительство РФ Законопроект, который позволит журналистам, работающим в горячих точках, получать те же льготы и привилегии, что и ветераны боевых действий, разработан и направлен на заключение в правительство России, сообщил РИА Новости один из его авторов, первый зампред комитета Государственной думы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди»).