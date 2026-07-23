«Сбор объявлен в Майами»?: россияне об идее спикера Володина отправлять депутатов на военное обучение вместо отпусков

А Бисмарк ничего о ЦК КПСС не говорил? Поковыряйтесь в помойке, наверняка что-то сказал и о ЦК, и об Облсовпрофе. Поверьте, человек он удивительный. Будучи уже мертвым согласно Вашей картинке победил Данию в 1864-м году, Францию в 1871-м.

Андрей М

Не удивлюсь если ему припишут создание Веймарской республики... Только ведь это высказывание по сегодняшнему бытию.... Скоро выборы... Есть предположение, что в выборах будут участвовать агенты запада... Не зря же столько дерьма выливается сегодня то на одну партию, то на другую... Представляю что будет перед самими выборами... Если в интернете люди разных взглялов как собаки лаются, то как бы все это не привело к открытому гражданскому противостоянию внутри России!