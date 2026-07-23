ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 701 подписчик

«Сбор объявлен в Майами»?: россияне об идее спикера Володина отправлять депутатов на военное обучение вместо отпусков

«Сбор объявлен в Майами»?: россияне об идее спикера Володина отправлять депутатов на военное обучение вместо отпусков

Телеканал "78" Вектор инициативы, судя по реакции в Рунете, совершенно верный. Впрочем, мера выглядит не просто полезной, а необходимой, если учесть количество скепсиса по поводу заявлений о близости депутатов к избирателям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей М
Ответить
1 м.
HotRS
А Бисмарк ничего о ЦК КПСС не говорил?  Поковыряйтесь в помойке, наверняка что-то сказал и о ЦК, и об Облсовпрофе.  Поверьте, человек он удивительный. Будучи уже мертвым согласно Вашей картинке победил Данию в 1864-м году, Францию в 1871-м.
Ответить
1 м.
Андрей М
Не удивлюсь если ему припишут создание Веймарской республики... Только ведь это высказывание по сегодняшнему бытию.... Скоро выборы... Есть предположение, что в выборах будут участвовать агенты запада... Не зря же столько дерьма выливается сегодня то на одну партию, то на другую...  Представляю что будет перед самими выборами... Если в интернете люди разных взглялов как собаки лаются, то как бы все это не привело к открытому гражданскому противостоянию внутри России!
Ответить
1 м.