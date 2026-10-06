Результат деятельности американских биолабораторий?

Когда я прочитала новость о том, что "Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь России в связи с выявлением пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области", я сразу сказала себе: ну что же, преступник вернулся на место преступления, и не просто вернулся, а со всей своей хуцпой предложил помочь в расследовании.
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