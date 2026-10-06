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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Результат деятельности американских биолабораторий?

Когда  я  прочитала  новость  о том, что "Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь России в связи с выявлением пневмонии неустановленной этиологии в Иркутской области",  я  сразу  сказала  себе: ну  что же, преступник  вернулся  на  место  преступления, и не просто  вернулся, а  со всей своей  хуцпой  предложил  помочь в расследовании.

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