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Царьград

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Въезд на смотровую площадку Титовской сопки закроют в День России 12 июня

Въезд на смотровую площадку Титовской сопки закроют в День России 12 июня

В День России 12 июня с утра закроют въезд на смотровую площадку Титовской сопки.В пресс-службе министерства культуры Забайкалья уточнили, что с 10:00 до 13:00 любому транспорту запретят проезд на смотровую площадку, прилегающую к Часовне во имя Святого князя Александра Невского.

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