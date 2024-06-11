Въезд на смотровую площадку Титовской сопки закроют в День России 12 июня

В День России 12 июня с утра закроют въезд на смотровую площадку Титовской сопки.В пресс-службе министерства культуры Забайкалья уточнили, что с 10:00 до 13:00 любому транспорту запретят проезд на смотровую площадку, прилегающую к Часовне во имя Святого князя Александра Невского.