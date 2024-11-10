Уганда получила приглашение России стать страной-партнером БРИКС

Уганда получила приглашение Российской Федерации стать страной-партнером БРИКС и рассматривает его. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел африканского государства Абубакер Джедже Одонго, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии