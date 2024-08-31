«Она теперь еще и продюсер», – Рудковская обвинила Загитову в плагиате

Новый скандал вспыхивает вокруг Алины Загитовой. После успешного старта своего собственного ледового шоу, олимпийская чемпионка не успела насладиться триумфом, как Яна Рудковская не замедлила выразить свое мнение о “Хранителях времени”.
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