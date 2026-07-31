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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске эксперты «ЦОК АПК» нашли скрытые болезни в импортной картошке

В Новосибирске эксперты «ЦОК АПК» нашли скрытые болезни в импортной картошке

Заболевания картофеля: лабораторные исследования и рекомендации по мерам профилактики Когда картофель поступает в Россию из-за рубежа, специалисты Роосельхознадзора для проверки отсутствия в нем возбудителей болезней, которые могут привести к потере урожая или угрожать здоровью людей, направляют образцы партий в лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» на исследования.

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