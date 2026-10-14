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Микрофлюидный чип хранит информацию в потоке жидкости

Микрофлюидный чип хранит информацию в потоке жидкости

Ученые из Йельского университета разместили в узких каналах микрофлюидного чипа гибкие волокна, глубина каждого из которых составляет примерно половину ширины человеческого волоса.

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