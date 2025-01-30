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Несекретные материалы

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FP: какие беспрецедентные санкции может ввести Трамп в отношении Москвы

FP: какие беспрецедентные санкции может ввести Трамп в отношении Москвы

Трамп на прошлой неделе обрушился с критикой на Россию, предупредив Кремль, что если его усилия не приведут к достижению мира путем переговоров, он нанесет удар по экономике, которая и «так испытывает трудности».

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