FP: какие беспрецедентные санкции может ввести Трамп в отношении Москвы

Трамп на прошлой неделе обрушился с критикой на Россию, предупредив Кремль, что если его усилия не приведут к достижению мира путем переговоров, он нанесет удар по экономике, которая и «так испытывает трудности».
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