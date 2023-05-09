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"Очень стыдно": Вика Цыганова обратилась к поклонникам

"Очень стыдно": Вика Цыганова обратилась к поклонникам

Всенародно любимая певица, прославившаяся хитом "Русская водка", Вика Цыганова сделала важное заявление о проблемах, связанных с употреблением горячительных напитков.

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