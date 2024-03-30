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В саду своими руками

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Маленький перец внутри перца – причины прорастания перца в перце

Маленький перец внутри перца – причины прорастания перца в перце

Вы когда-нибудь разрезали болгарский перец и находили немного перца внутри большего перца? Это довольно распространенное явление, и вы можете задаться вопросом: «Почему в моем болгарском перце маленький перчик?»  Читайте дальше, чтобы узнать, что вызывает появление перца с маленьким перцем внутри.

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