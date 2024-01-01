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Игроки «Вегаса» прибыли на «Зимнюю классику» в образе Элвиса Пресли. Хоккеисты «Сиэтла» – в рыбацких костюмах

Игроки «Вегаса» прибыли на «Зимнюю классику» в образе Элвиса Пресли. Хоккеисты «Сиэтла» – в рыбацких костюмах

«Сиэтл» и «Вегас» проведут матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики». Хоккеисты «Сиэтла» прибыли на стадион в рыбацких костюмах – в ярко-оранжевом комбинезоне и оранжевых кепках.

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