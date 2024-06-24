Биолог Шихов: постоянное использование антисептиков грозит трещинами на руках

Руки нужно регулярно мыть и дезинфицировать, так как это основа гигиены и борьбы с инфекцией. При этом моющие средства для рук опасности для человека не представляют, а вот антисептики с изопропиловым спиртом в составе могут навредить при частом применении, рассказал RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.