Биолог Шихов: постоянное использование антисептиков грозит трещинами на руках

Руки нужно регулярно мыть и дезинфицировать, так как это основа гигиены и борьбы с инфекцией. При этом моющие средства для рук опасности для человека не представляют, а вот антисептики с изопропиловым спиртом в составе могут навредить при частом применении, рассказал RT доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.
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