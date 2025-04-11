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Врач Демьяновская: классическая музыка способствует правильному развитию ребенка

Врач Демьяновская: классическая музыка способствует правильному развитию ребенка

Классическая музыка способствует развитию креативности и концентрации внимания у ребенка. Об этом в интервью РИАМО рассказала кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

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