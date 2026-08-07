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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тюкавин стоит больше 30 млн евро. Он хочет завоевывать титулы – в этом смысле «Зенит» может быть ему интересен». Корнеев о форварде «Динамо»

Бывший спортивный директор « Зенита » Игорь Корнеев поделился мыслями по поводу разговоров о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в петербуржский клуб.

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