4 ноября в «Мастерской "12" Никиты Михалкова» состоится спектакль «12». На сцену выйдут Никита Михалков, Николай Бурляев, Георгий Перадзе, Владимир Долинский и Сергей Степанченко.
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