«Постоянный стресс приводит к серьезным болезням»: психиатр о том, для чего беречь себя

Почему обеденный перерыв и отпуск человеку необходимы? Чем грозит многозадачность на работе? Об этом во Всемирный день осведомленности о стрессе, который отмечается сегодня, 16 апреля, «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.