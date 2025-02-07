Использованы материалы: Global Look Press/historical collection/JosÃƒÂ Luis Torales/Keystone Press Agency "Рациональное мышление ограничивает отношения человека с космосом" – это слова лауреата Нобелевской премии по экономике и шизофреника Джона Форбса Нэша.
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