Голкипер "Тампы" Василевский набрал 19-е результативное очко за карьеру в НХЛ

Российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский набрал результативный балл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Джерси Дэвилз", отдав результативную передачу.
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