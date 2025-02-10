ФСБ РФ: жителя Кургана оштрафовали за призывы к насильственной смене власти

Жителя города Кургана оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ", сославшись на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Курганской области.
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